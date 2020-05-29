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Зидан в ближайшие недели определится с будущим Эдегора в «Реале»

19:43
Мартин Эдегор и Зинедин Зидан. Фото AS
Мартин Эдегор и Зинедин Зидан. Фото AS

Будущее полузащитника Мартина Эдегора определится в ближайшие недели, сообщает AS. Правами на норвежца владеет «Реал», в этом сезоне он выступает на правах аренды в «Реал Сосьедад».

Решение по Эдегору будет принимать главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Спортивный директор «Реал Сосьедад» Роберто Олабе сообщил, что клуб попытается продлить аренду футболиста.

В нынешнем сезоне Эдегор провел 23 матча и забил 4 мяча. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в «Витессе» под руководством Леонида Слуцкого.

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