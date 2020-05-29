Зидан в ближайшие недели определится с будущим Эдегора в «Реале»
19:43
Будущее полузащитника Мартина Эдегора определится в ближайшие недели, сообщает AS. Правами на норвежца владеет «Реал», в этом сезоне он выступает на правах аренды в «Реал Сосьедад».
Решение по Эдегору будет принимать главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Спортивный директор «Реал Сосьедад» Роберто Олабе сообщил, что клуб попытается продлить аренду футболиста.
В нынешнем сезоне Эдегор провел 23 матча и забил 4 мяча. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в «Витессе» под руководством Леонида Слуцкого.
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