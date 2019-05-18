Зидан уйдет из "Реала", если не сможет выбирать состав команды

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о формировании состава мадридского клуба.

– Я решу, кто станет основным, а кто – вторым номером. Это мое решение, – приводит слова Зидана Marca. – Если я не смогу делать с командой то, что считаю нужным, я уйду, это точно. – Есть люди, которые подписывают футболистов, и мы делаем это вместе. Но стартовый состав, скамейка запасных, оставшиеся вне состава – это только мое решение.

Что касается Кейлора Наваса. Кто знает, что я ему сказал? Никто не знает. У него есть контракт, посмотрим, что будет дальше. На счет информации о том, что я хочу сделать моего сына Луку вторым вратарем "Реала". Дело не в том, что это нечестно. Я считаю, что он провел всю свою жизнь в этом клубе и показывает достаточно хороший уровень.

Бэйл будет завтра с нами на игре против "Бетиса" – это все, что я могу сказать. Не знаю, станет ли этот матч для него последним. Нас ждут перемены. Будущее Иско? Не собираюсь вам рассказывать, о чем я с ним говорил. Это личное.

Мы хотим попрощаться с болельщиками на позитивной ноте. Это был трудный год, и мы хотим донести до фанатов, что мы вернемся и они будут гордиться нами. Не собираюсь говорить, что мы выиграем все титулы в следующем сезоне, но мы будем готовиться к отличному году.