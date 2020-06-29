Зидан уверен, что интрига с чемпионством в ла лиге сохранится до последнего дня

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 32-го тура чемпионата Испании. Также он отметил игру Карима Бензема, выполнившего результативную передачу пяткой.

— Я не обращаю внимания на то, что мы лидируем в ла лиге, все будет решено в последний день сезона, — цитирует Зидана Marca. — Посмотрите, как трудно было играть против последней команды. В этой лиге никогда не знаешь наверняка.

Я не удивляюсь ничему, что делает Карим. Это игрок, который придумывает на поле, контроль мяча и пас пяткой были великолепны. Возможно, один из главных моментов в сезоне.

Я очень доволен своими игроками. Выигрывать матч за матчем нелегко. Должен поздравить футболистов.