Зидан сообщил Обамеянгу об интересе «Реала»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг предстоящим летом может стать игроком мадридского «Реала», сообщает AS.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан связался с 30-летним габонцем, чтобы сообщить о планах «Реала» попытаться оформить его трансфер. Действующий контракт Обамеянга с «канонирами» истекает летом 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» может купить Обамеянга за 50 миллионов фунтов. В сезоне-2019/20 Габонец забил 20 голов и отдал 1 результативную передачу в 32 матчах за «Арсенал».