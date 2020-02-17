Зидан считает гол Смолова ошибкой «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнюю ничью с «Сельтой» (2:2) в матче чемпионата Испании. Мадридцы пропустили первыми — на седьмой минуте встречи «Сельту» вывел вперед Федор Смолов.

— Мы пропустили два мяча из-за ошибок, особенно это касается первого гола, — цитирует AFP Зидана. — Оказались не в лучшем положении. Такое случается. Но я разочарован, как всегда бываю расстроен, когда мы дома теряем два очка.

Мы рады, что вернулся Азар. Он хорошо отыграл 70 минут. Понимаем, как он может быть полезен, но не стали слишком давить. Он совершил много атакующих действий, особенно в эпизоде со вторым голом. Мы все очень рады ему. Теперь нужно готовиться к следующим матчам, которые будут сложнее.