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Зидан считает, что «Сельта» не заслуживает быть внизу турнирной таблицы

04:21
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2).

— Больно терять два очка дома, — цитирует испанского специалиста Marca. — «Сельта» — хорошая команда, которая не заслуживает быть внизу турнирной таблицы. Но очень неприятно терять два очка после тех усилий, которые мы приложили.

Марселу? Не думаю, что он делает нас слабее в обороне, потому что был хорош сзади, но вы всегда показываете на статистику. Я всеми доволен.

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