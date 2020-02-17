Зидан считает, что «Сельта» не заслуживает быть внизу турнирной таблицы

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2).

— Больно терять два очка дома, — цитирует испанского специалиста Marca. — «Сельта» — хорошая команда, которая не заслуживает быть внизу турнирной таблицы. Но очень неприятно терять два очка после тех усилий, которые мы приложили.

Марселу? Не думаю, что он делает нас слабее в обороне, потому что был хорош сзади, но вы всегда показываете на статистику. Я всеми доволен.