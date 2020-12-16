Зидан считает, что «Реалу» нужно было лучше использовать удаление в составе «Атлетика»

Главный тренер «Реала» Зинеди Зидан после победы над «Атлетиком» в 19-м туре чемпионата Испании (3:1) отметил, что его игроки не лучшим образом воспользовались численным преимуществом. Команда из Бильбао на 13-й минуте осталась в меньшинстве, так как красную карточку получил Рауль Гарсия.

— Мы не очень правильно восприняли тот факт, что у нас появилось численное преимущество, — цитирует AS Зидана. — Надо было больше доминировать, но в итоге все же это была хорошая и заслуженная победа. Мы должны уважать соперника. Они считали, что могут противостоять в меньшинстве, и это то, что они сделали, несмотря на то, что у них было десять человек.