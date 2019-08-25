Зидан считает, что «Реал» заслужил 3 очка в матче с «Вальядолидом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:1).

— Мы выполнили большой объем работы и забили во втором тайме, — приводятся слова Зидана в Twitter ESPN. — Сделали это несмотря на не лучший отрезок в матче. За несколько минут до конца соперник сравнял счет, это трудно принять. Мы заслужили три очка.

Настаиваю, что должны играть все 90 минут. Если все время будем действовать, как в первом тайме, у нас будут отличные шансы на победу.

Чемпионат Испании: новости и статьи, обзоры, календарь игр, турнирная таблица