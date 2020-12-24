Зидан решил не рисковать Азаром в матче с «Гранадой» из-за недавней травмы

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Гранадой» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании объяснил, что нападающий Эден Азар остался на скамейке запасных в качестве меры осторожности. Бельгиец недавно восстановился от травмы.

— Я не считал, что ему нужно играть, — цитирует Marca Зидана. — Это была сложная игра, поэтому не хотел рисковать Эденом. С ним все в порядке, но мы не хотим торопить события. Мы должны продолжать борьбу. Теперь я попрошу игроков отдохнуть и провести вермя со своими семьями, но когда они вернутся, им придется много работать.