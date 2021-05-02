Зидан рассказал о травме Варана в матче с «Осасуной»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о травме центрального защитника Рафаэля Варана в матче 34-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:0).
«Надеюсь, что повреждение несерьезное, но пока не могу точно об этом сказать. Сам Рафаэль говорит, что это мелочь. Надеюсь, так и есть», — приводит Marca слова Зидана.
Варан был заменен в перерыве матча с «Осасуной» из-за повреждения.
В сезоне-2020/21 28-летний француз провел 40 матчей за «Реал», на его счету 2 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/05/01/608dc807e2704e2a268b4572.html
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