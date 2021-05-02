Зидан рассказал о травме Варана в матче с «Осасуной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о травме центрального защитника Рафаэля Варана в матче 34-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:0).

«Надеюсь, что повреждение несерьезное, но пока не могу точно об этом сказать. Сам Рафаэль говорит, что это мелочь. Надеюсь, так и есть», — приводит Marca слова Зидана.

Варан был заменен в перерыве матча с «Осасуной» из-за повреждения.

В сезоне-2020/21 28-летний француз провел 40 матчей за «Реал», на его счету 2 гола.