Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Зидан рассказал о травме Варана в матче с «Осасуной»

10:58
Теги:

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о травме центрального защитника Рафаэля Варана в матче 34-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (2:0).

«Надеюсь, что повреждение несерьезное, но пока не могу точно об этом сказать. Сам Рафаэль говорит, что это мелочь. Надеюсь, так и есть», — приводит Marca слова Зидана.

Варан был заменен в перерыве матча с «Осасуной» из-за повреждения.

В сезоне-2020/21 28-летний француз провел 40 матчей за «Реал», на его счету 2 гола.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/05/01/608dc807e2704e2a268b4572.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В КХЛ открылся трансферный рынок. Представляем самые удивительные переходы игроков и тренеров
Проверка начата после оскорблений в Сети погибших на Ставрополье детей
Трехлетняя девочка умерла от кровотечения в детсаду Нижегородской области
Корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд