Зидан рассказал о ситуации с Погба

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем 1-го тура чемпионата Испании против «Сельты», отвечая на вопрос о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, отметил, что доволен игроками, которые в данный момент находятся в маддридской команде.

«Поль Погба — игрок «Манчестер Юнайтед», и мы должны с уважением относиться к этому. Я доволен своими игроками», — приводит слова Зидана El Chiringuito TV в своем Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация, что Погба хочет покинуть «МЮ» и перейти в «Реал».