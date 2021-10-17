Зидан: «Бензема заслуживает получить «Золотой мяч»
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» по итогам 2021 года.
«Бензема заслуживает получить «Золотой мяч». Он невероятный футболист. Мне выпала честь тренировать этого игрока, который умеет абсолютно все на поле. Он находится на невероятном уровне. Надеюсь, он будет вознагражден. Сейчас он на девятом облаке. Лично я бы отдал ему «Золотой мяч», — цитирует Зидана Footmercato.
В нынешнем сезоне 33-летний француз провел 8 матчей за «Реал», забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.
8 октября издание France Football обнародовало список из 30 кандидатов на приз лучшему игроку года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в театре «Шатле» в Париже.
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