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Зидан провел встречу с Пересом после матча с «Уэской»

20:08
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Руководство «Реала» выразило поддержку главному тренеру команды Зинедину Зидану, утверждает Marca.

Французский специалист общался с президентом клуба Флорентино Пересом после матча 22-го тура чемпионата Испании с «Уэской» (2:1). Тренер получил полную поддержку от функционера и от других менеджеров мадридской команды.

Ранее сообщалось, что «Реал» поставил Зидану условие выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне, чтобы специалист сохранил свой пост. Если эта задача не будет выполнена, тренера отправят в отставку.

В настоящий момент «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы сыграют с «Аталантой».

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