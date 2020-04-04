Зидан провел видеоконференцию со всеми игроками «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан провел видеоконференцию со всеми футболистами клуба, сообщает Marca. По данным источника, тренер поинтересовался у игроков, как они переживают изоляцию, связанную с пандемией коронавируса.

Кроме того, Зидан подбодрил своих футболистов и напомнил, что им необходимо продолжать работать и тренироваться индивидуально так, словно они находятся в тренировочном центре «Реала». Зидан был инициатором этой видеоконференции, чтобы поднять моральный дух команды.