Зидан прокомментировал празднование Бэйла с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции перед матчем 14-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» прокомментировал форму нападающего Гарета Бэйла.

«Я разговаривал уже разговаривал с Гаретом, – приводит слова Зидана Marca. – Все хорошо. Он тренировался нормально. Критика в его адрес? Я не буду отвечать на эти вопросы. Люди, которые называют себя болельщиками «Реала», должны быть и с Бэйлом тоже.

Вокруг жеста Бэйла с флагом было много шума. Сейчас надо сосредоточиться на футболе мне и самому игроку. Это уже слишком. Гарет уже уехал из сборной. Он может играть. Я слежу только за результатами спортивных мероприятий, а не на то, что говорят на улице. Остальное мне не интересно».

После победы над Венгрией (2:0) в отборочном турнире Евро-2020 игроки, в том числе Бэйл, танцевали на футбольном поле держа в руках флаг страны, на котором было написано «Уэльс, гольф, Мадрид... В таком порядке».

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