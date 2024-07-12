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Зидан приглашен на презентацию Мбаппе в «Реале»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана пригласили на презентацию форварда Килиана Мбаппе в качестве нового игрока команды, сообщает Relevo.

10 июля «Реал» объявил, что презентация 25-летнего француза состоится 16 июля.

«Реал» сообщил о переходе Мбаппе в начале июня. Ранее нападающий выступал за «ПСЖ» и «Монако».

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубкового турнира команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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