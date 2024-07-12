Зидан приглашен на презентацию Мбаппе в «Реале»
Бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана пригласили на презентацию форварда Килиана Мбаппе в качестве нового игрока команды, сообщает Relevo.
10 июля «Реал» объявил, что презентация 25-летнего француза состоится 16 июля.
«Реал» сообщил о переходе Мбаппе в начале июня. Ранее нападающий выступал за «ПСЖ» и «Монако».
В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубкового турнира команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).
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|Барселона
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3
|Жирона
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
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|0
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12
|Хетафе
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
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20
|Эспаньол
|0
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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