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Зидан похвалил игру Куртуа. Бельгиец не пропускает 6 матчей подряд

06:54
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Алавесом» в 35-м туре чемпионата Испании (2:0) отметил игру вратаря Тибо Куртуа. Бельгиец 18-й раз в сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности.

— Мы заслужили победу. Это были три важных очка, — цитирует Marca Зидана. - Нам осталось сыграть три матча, теперь мы отдыхаем и готовимся к следующей игре. На данный момент мы не пропускаем много голов. Куртуа оказал большое влияние, и он сыграл большую роль в предотвращении нас от пропущенных мячей.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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