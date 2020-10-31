Зидан поделился мнением о создании европейской суперлиги

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал идею создания европейской премьер-лиги.

— Я слышал, что говорили об этом турнире, но мне хватает и своих забот, особенно с таким количеством матчей без отдыха в нынешнем сезоне, — приводит пресс-служба «Реала» слова Зидана. — Сейчас невозможно даже насладиться победой, сразу нужно думать о следующем матче. Для меня и игроков каждая игра, как последняя, мы всегда должны так думать. Мы должны получать удовольствие, о том, что происходит в других турнирах, будем думать потом.

Ранее сообщалось, что более 10 клубов из топ-5 европейских чемпионатов, среди которых «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», ведут переговоры о создании европейской премьер-лиги. Организаторы хотят запустить турнир в 2022 году при поддержке ФИФА, ожидается, что в нем будут участвовать 16-18 команд, а банк JP Morgan готов инвестировать в лигу около 6 миллиардов долларов.