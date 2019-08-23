Зидан ответил на вопрос о возможном уходе Наваса

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 2-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» заявил, что не представляет команду без голкипера Кейлора Наваса.

— Я не представляю команду без Кейлора Наваса, я не думаю о его уходе, — приводит слова Зидана Marca. — Он всегда был для нас важным игроком. Кейлор не говорил мне, что хочет уйти. Он здесь, его мыслями я не в силах управлять. Кейлор счастлив здесь и он хочет показать, что может играть здесь. Он профессионал, и я рассчитываю на него.

Ранее сообщалось, что «Реал» ищет Навасу защиту и рассматривает вратаря «Милана» Пепе Рейна.

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