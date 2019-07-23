Зидан ответил агенту Бэйла

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на критику агента валлийского игрока Гарета Бэйла Джонатана Барнетта. Последний ранее отметил, что тренер был слишком суров, сообщив о том, что валлиец может покинуть команду в ближайшие дни.

– Во-первых, никакого неуважения не было. Я всегда говорил и буду говорить одно и то же. Игроки – самая важная часть клуба. Поэтому я всегда буду их поддерживать. Во-вторых, я просто сказал, что клуб пытается продать его.

В-третьих, Гарет не сыграл с "Баварией", потому что не захотел. Он сказал, что не хочет выходить на поле, если клуб ведет переговоры о его уходе. Пока что он не говорил, что и завтра не будет играть. Он будет тренироваться в обычном режиме. Что будет завтра, увидим.