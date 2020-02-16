Зидан отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 24-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» рассказал, что Эден Азар готов сыграть. Также испанский специалист отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов. Команды встретятся в 1/8 финала.

— Команда получит отличного игрока, — цитирует Зидана Marca. — Если тренируется с нами, то он в порядке. Конечно, не играл три месяца, физически готов.

Не думаю, что мы зависим от обороны. Футбол — это баланс, идея «Реала» — атаковать и играть в футбол. Вы должны иметь баланс между атакой и защитой, потому что это дает вам результаты.

«Манчестер Сити»? Я не знаю, что изменится в Европе, но это точно никак не повлияет на наши две встречи. «Манчестер Сити» — все еще сильная и конкурентоспособная команда.