Зидан объяснил, почему «Реал» обыграл «Гранаду»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Гранадой» (2:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании отметил, что второй тайм был намного лучше первого. Оба гола мадридцы забили после перерыва.

— Это была трудная игра, — цитирует Marca Зидана. - Первый тайм был сложным, но второй — намного лучше. Я рад за своих игроков, потому что такие матчи всегда непростые. Мы заслужили победу благодаря игре во втором тайме. Мы были намного лучше, давили и отбирали мячи, выиграли больше единоборств. Мы выиграли у хорошей команды, которая показывает хорошие результаты.