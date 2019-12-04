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Зидан обсудил с руководством «Реала» покупку Погба

17:14
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан обратился к руководству клуба с просьбой приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает Marca.

Хавбек «МЮ» — главная трансферная цель для французского специалиста на будущее летнее трансферное окно. Однако руководство испанского клуба не уверено в необходимости приобретения Погба, так как не готовы платить за него требуемую сумму.

В нынешнем сезоне Погба провел 5 матчей в АПЛ и отдал две результативные передачи.

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