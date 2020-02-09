Зидан обошел Моуринью по количеству побед в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1) одержал свою 88-ю победу в ли лиге в качестве наставника мадридцев.

По этому показателю французский специалист обошел португальца Жозе Моуринью, у котрого было 87 побед с «Реалом» в качестве главного тренера.

Напомним, что Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 года до мая 2018 года. Затем он вернулся через девять месяцев.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата.