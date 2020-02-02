Зидан обогнал Моуринью по победам с «Реалом»

«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 22-го тура чемпионата Испании — 1:0. Эта победа стала для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана 129-й во главе мадридцев. По этому показателю он вышел на третье место, обойдя Жозе Моуринью (128 побед).

Лидирует с почти трехкратным отрывом Мигель Муньос — 357 побед. Вторым идет Висенте дель Боске (133). Таки образом, Зидан с большой вероятностью выйдет на чистое второе место уже в нынешнем сезоне.

Зидан провел во главе «Реала» 192 матча с января 2016 по лето 2018-го и с марта 2019 года.