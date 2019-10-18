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Зидан — о встрече с Погба: «Это была чистая случайность»

17:07

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал встречу с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Ранее стало известно, что французы побеседовали в Дубае. СМИ связали это с возможным переходом Погба в «Реал».

Это была чистая случайность. Он был там, и я тоже там был. Мы друг друга знаем и потому решили побеседовать. Я не буду говорить, о чем мы беседовали, это личное. Мы знакомы уже давно. Мы увиделись и пообщались, — цитирует AS Зидана.

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