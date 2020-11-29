Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:2).

«Мы чередовали хорошие отрезки с плохими. Когда соперник забивает на третьей минуте, все становится очень сложно. Такая наша нынешняя реальность. Нам нужно продолжать работать, помогать игрокам восстановиться. Нам не хватает стабильности.

Начало матча — худшее для «Реала» в сезоне. Мы не могли изменить динамику игры, и это беспокоит меня.

Состояние Азара? Я думаю, что там был просто удар. Надеюсь, что это не мышечная травма», — приводит слова Зидана Marca.