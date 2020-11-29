Зидан — о поражении от «Алавеса»: «Начало матча — худшее для «Реала» в сезоне»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:2).
«Мы чередовали хорошие отрезки с плохими. Когда соперник забивает на третьей минуте, все становится очень сложно. Такая наша нынешняя реальность. Нам нужно продолжать работать, помогать игрокам восстановиться. Нам не хватает стабильности.
Начало матча — худшее для «Реала» в сезоне. Мы не могли изменить динамику игры, и это беспокоит меня.
Состояние Азара? Я думаю, что там был просто удар. Надеюсь, что это не мышечная травма», — приводит слова Зидана Marca.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю