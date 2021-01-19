Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре форварда Луки Йовича в дебютном матче за «Айнтрахт».

Во встрече 16-го тура бундеслиги с «Шальке» (3:1) 23-летний серб вышел на замену на 62-й минуте матча и отличился победным дублем.

«Очень рад за него. Мне понравилось. Желаю ему и всем остальным всего наилучшего.



В «Реале» непросто, я испытывал это, когда был игроком. Считаю, что покупка Луки была отличным вариантом. Рад за него и рассчитываю, что однажды он сделает это и за «Реал». У него есть будущее, он может показать это и в Мадриде, мы все в равных условиях», — цитирует Зидана Marca.

14 января футболист на правах аренды перешел в «Айнтрахт» из «Реала».