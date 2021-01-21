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Зидан несколько месяцев не разговаривает с футболистами «Реала»

12:15

В среду вечером «Реал» проиграл матч 1/16 Кубка Испании команде из третьего дивизиона «Алькойано» (1:2). После матча появились слухи об увольнении главного тренера команды Зинедина Зидана.

Журналист Marca Хосе Феликс Диас рассказал, что Зидан не говорил с игроками месяцами.

«Есть целый комплекс проблем, говорящий о том, что время Зидана в «Реале» подошло к концу. Посыл тренера не доходит до игроков. После матча некоторые футболисты сказали мне, что Зидан не разговаривал с ними два-три месяца, он их игнорировал», — сообщил Диас.

Помимо вылета из Кубка страны, несколько дней назад мадридский клуб уступил «Атлетику» из Бильбао (1:2) в полуфинале Суперкубка. Команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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