Зидан не вернется в «Реал» из-за плохих отношений с президентом Пересом

Французский тренер Зинедин Зидан вряд ли вернется в «Реал» во время президенства Флорентина Переса из-за их напряженных отношений, сообщает RMC Sport.

По информации источника, после неудачи в вопросе работы в сборной Франции Зидан хотел бы вернуться в «Реал», но не сможет этого сделать из-за сложных отношений с Пересом.

Зидан возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе с «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).