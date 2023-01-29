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Сегодня, 11:37

Зидан не вернется в «Реал» из-за плохих отношений с президентом Пересом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский тренер Зинедин Зидан вряд ли вернется в «Реал» во время президенства Флорентина Переса из-за их напряженных отношений, сообщает RMC Sport.

По информации источника, после неудачи в вопросе работы в сборной Франции Зидан хотел бы вернуться в «Реал», но не сможет этого сделать из-за сложных отношений с Пересом.

Зидан возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе с «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Реал
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И В Н П +/- О
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 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Бетис 18 9 4 5 20-14 31
6
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
15
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
16
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
17
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
18
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
19
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 3 : 0
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 0 : 1
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

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