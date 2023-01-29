Зидан не вернется в «Реал» из-за плохих отношений с президентом Пересом
Французский тренер Зинедин Зидан вряд ли вернется в «Реал» во время президенства Флорентина Переса из-за их напряженных отношений, сообщает RMC Sport.
По информации источника, после неудачи в вопросе работы в сборной Франции Зидан хотел бы вернуться в «Реал», но не сможет этого сделать из-за сложных отношений с Пересом.
Зидан возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе с «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|18
|15
|2
|1
|37-6
|47
|
2
|Реал
|17
|13
|2
|2
|38-16
|41
|
3
|Р. Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|
4
|Вильярреал
|18
|9
|4
|5
|21-13
|31
|
5
|Бетис
|18
|9
|4
|5
|20-14
|31
|
6
|Атлетико
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|
7
|Осасуна
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|
8
|Атлетик
|18
|7
|5
|6
|25-19
|26
|
9
|Р. Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|
10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|
11
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|
12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|
13
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|
14
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|25-20
|20
|
15
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|
16
|Кадис
|19
|4
|7
|8
|14-29
|19
|
17
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|
18
|Хетафе
|19
|4
|5
|10
|16-26
|17
|
19
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|
20
|Эльче
|19
|0
|6
|13
|12-39
|6
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.01
|23:00
|
Альмерия – Эспаньол
|3 : 1
|28.01
|16:00
|
Кадис – Мальорка
|2 : 0
|28.01
|18:15
|
Жирона – Барселона
|0 : 1
|28.01
|20:30
|
Севилья – Эльче
|3 : 0
|28.01
|23:00
|
Хетафе – Бетис
|0 : 1
|29.01
|16:00
|
Вальядолид – Валенсия
|- : -
|29.01
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|29.01
|20:30
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|29.01
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|30.01
|23:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|12
|2
|2
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|15
|2
|2
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