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Сегодня, 18:32

Зидан не собирается возвращаться в «Реал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Французский специалист Зинедин Зидан не собирается возвращаться в «Реал», сообщает RMC Sport.

Ранее в французских СМИ появлялась информация о том, что Зидан готов вернуться в мадридский клуб, если действующий тренер «сливочных» Карло Анчелотти покинет своей пост.

50-летний француз возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе с «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

По информации издания, французский специалист полностью отказался от этой идеи и хотел бы поработать с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» намерен пригласить Зидана на пост главного тренера. Клуб хочет предложить экс-наставнику «Реала» контракт на 120 миллионов евро, который будет рассчитан на два года.

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
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Анчелотти заявил, что ему нравится полузащитник «Сельты» Габри Вейга
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
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 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
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 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
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 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
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