Зидан не считает позором поражение «Реала» от клуба 3-го дивизиона

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Алькойано» 1/16 финала Кубка Испании отметил, что не стоит сходить с ума. По его мнению, такой результат в игре с клубом 3-го дивизиона страны не является позором.

— Все поражения причиняют боль, — цитирует Marca Зидана. — Я не люблю проигрывать, и мои игроки тоже. Мы играли против команды из сегунды Б и должны были выиграть, но это не позор. Такое может случиться. Это то, что случается в карьере игрока. Сегодня тяжелый день, но мы не сойдем с ума. Будем думать об этом и много работать. Я тренер, поэтому ответственность лежит на мне. Я приму это. Да, я думаю, что игроки по-прежнему верят в меня. Теперь нам нужно думать о ла лиге и Лиге чемпионов.