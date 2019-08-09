Зидан не просил купить Неймара

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не просил руководство клуба купить у "ПСЖ" нападающего Неймара, утверждает El Transistor. Однако из-за того, что не удалось договориться с "Манчестер Юнайтед" по Полю Погба, которого хотел наставник команды, "Реал" внимательно следит за ситуацией с игроком сборной Бразилии. Переговоры еще не проводились.

"Барселона" попросила Неймара отклонить предложение "Реала" //

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"Реал" готов заплатить за Неймара 120 миллионов евро и расстаться с Модричем