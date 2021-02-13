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Зидан настаивает на трансфере Погба в «Реал»

21:05
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан настаивает на трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Sport.es.

Французский специалист требовал приобрести игрока еще в летнее трансферное окно, но тогда президент «сливочных» Флорентино Перес отказался от сделки, что вызвало недовольство тренера.

В сезоне-2020/21 Погба провел 27 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Контракт 27-летнего француза с «красными дьяволами» действует до конца июня 2022 года.

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