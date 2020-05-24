Зидан нарушил правила самоизоляции в Мадриде

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул Мадрид, нарушив правила самоизоляции, утверждает Sport.es. По информации СМИ, 47-летний французский специалист был замечен в деревне, которая находится на окраине города.

Зидан приехал в дом, который приобрел годом ранее. В Мадриде действует запрет на выезд за пределы города, не учитывая особые ситуации. Тренера «сливочных» могут оштрафовать на сумму в размере 1,5 тысячи евро.

Ранее стало известно, что чемпионат Испании возобновится в июне. «Реал» приступил к командным тренировкам.