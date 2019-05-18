Зидан намекнул, что Кейлор Навас останется в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" намекнул, что вратарь команды Кейлор Навас останется в команде. Ранее в СМИ появилась информация, что в следующем сезоне "Реал" сделает ставку на Тибо Куртуа, а его сменщиком станет либо возвращающийся из аренды Андрей Лунин, либо сын Зидана Лука Зидан.

- Будет ли эта игра последней для Кейлора Наваса в "Реале" ? Не думаю, - цитирует goal.com Зидана. - Ходит много слухов, но я не буду их комментировать. Это мои решения. Я тренер. Я всегда буду делать то, что хочу. Если нет, то я уйду.