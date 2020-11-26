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Зидан: «Марадона навсегда в моей памяти из-за ЧМ-1986. Он выигрывал в одиночку»

12:58
Зинедин Зидан. Фото Reuters
Зинедин Зидан. Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

— Это невероятная потеря для мирового футбола, — приводит Goal.com слова Зидана. — Марадона навсегда в моей памяти благодаря тому, что он сделал на чемпионате мира в 1986 году. Мне тогда было 14 лет, я был шокирован. Он выигрывал матчи в одиночку. Сейчас у меня нет слов... Мы все очень расстроены.

Марадона скончался от сердечного приступа 25 ноября в возрасте 60 лет.

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