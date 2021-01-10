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Зидан: «Игру с «Осасуной» надо было отменить, это был не футбольный матч»

03:36
Матч «Осасуна» — «Реал» (0:0). Фото ФК «Реал»
Матч «Осасуна» — «Реал» (0:0). Фото ФК «Реал»
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (0:0). Встреча проходила при снегопаде.

«Мы сделали все, что могли. Это был не футбольный матч. После того, что произошло, мы испытываем именно такое чувство. Матч должен был быть отменен. Не было подходящих условий для игры, но это то, что у нас было», — приводит слова Зидана Marca.

После этого матча «Реал» с 37 очками занимает второе место в ла лиге, «Осасуна» с 15 очками — на 19-й строчке.

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