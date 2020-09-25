Зидан хочет видеть Погба в «Реале». Перес ищет более дешевые варианты усиления состава

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан все еще рассчитывает на приобретение хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Французский специалист видит в своем соотечественнике ключевого игрока в центре поля команды, сообщает Marca.

В свою очередь руководство «сливочных» не видит надобности в покупке 27-летнего хавбека. Президент клуба Флорентино Перес считает, что можно найти более дешевый вариант усиления центра поля в виде Фабиана Руиса, а то и вовсе отказаться от новых трансферов, исходя из прогресса молодого Федерико Вальверде.