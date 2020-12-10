Зидан готов уйти из «Реала» в конце сезона

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть клуб. По информации Diario Gol, французский специалист сообщил руководству, что уйдет, несмотря на результаты. Президент Флорентино Перес не будет препятствовать уходу.

Отмечается, что у Зидана есть обида на руководство, так как перед сезона не купили ни Поля Погба, ни Садио Мане, ни Эдуардо Камавинга, который хотел видеть в составе француз.

Напомним, Зидан в 2006 году завершил карьеру футболиста, после чего занялся тренерской деятельностью. В 2014 году он возглавил второй состав «Реала», а спустя 2 года — основной. В мае 2018 года его уволили, но спустя 11 месяцев вернули на пост главного тренера.