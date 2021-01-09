Зидан готов отпустить зимой форварда «Реала» Йовича

Форвард «Реала» Лука Йович может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, главный тренер клуба Зинедин Зидан не видит 22-летнего игрока в стартовом составе. Йовича не устраивает такое положение в команде. Ранее он сообщал о желании покинуть клуб. Интерес к нему проявляли «Милан» и «Вулверхэмптон».

Контракт серба с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро. Футболист не выходит на поля с 8 ноября 2020 года.