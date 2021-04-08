Источник: Зидан может покинуть «Реал» в конце сезона

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан думает покинуть клуб после окончания сезона, сообщает Telemadrid.

По информации СМИ, мотивом для ухода может послужить усталость, как психологическая, так и физическая. Действующий контракт рассчитан еще на один год. Однако, соглашение составлено таким образом, что в нем прописана возможность покинуть клуб досрочно.

Зидан был тренером «Реала» с 2016 по 2018 год. За это время клуб победил в Лиге чемпионов три раза подряд. В марте 2019 он вернулся на должность тренера «сливочных».