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Источник: Зидан может покинуть «Реал» в конце сезона

22:22
Зинедин Зидан. Фото Twitter
Зинедин Зидан. Фото Twitter
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан думает покинуть клуб после окончания сезона, сообщает Telemadrid.

По информации СМИ, мотивом для ухода может послужить усталость, как психологическая, так и физическая. Действующий контракт рассчитан еще на один год. Однако, соглашение составлено таким образом, что в нем прописана возможность покинуть клуб досрочно.

Зидан был тренером «Реала» с 2016 по 2018 год. За это время клуб победил в Лиге чемпионов три раза подряд. В марте 2019 он вернулся на должность тренера «сливочных».

Дополнительная информация:

https://www.telemadrid.es/programas/deportes-tn/Zidane-piensa-Real-Madrid-temporada-2-2330186996--20210408032123.html

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