Зидан доволен игрой «Реала» по необычной схеме в матче с «Хетафе»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан доволен игрой команды в матче чемпионата Испании против «Хетафе» (2:0). Мадридцы из-за травмированных футболистов действовали по непривычной схеме 3-4-3.

«Я доволен результатом, с учетом количества травм, — цитирует Marca Зидана. — Мы провели хорошую игру по необычной схеме, но все получилось удачно, и я рад за игроков.

Мы недолго готовились к схеме 3-4-3, но поговорили немного перед игрой, чтобы подготовиться к ней, и футболисты подготовились неплохо. Хорошо использовать непривычную формацию и успешно сыграть".