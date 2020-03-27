Жюльен Фобер: «Ответил агенту, который позвонил с предложением от «Реала»: «У меня нет времени на эту чушь»

Бывший защитник «Реала» Жюльен Фобер рассказал о том, что сначала не поверил, что получил предложение от «Королевского клуба».

— Мы с командой ехали в клубном автобусе на «Аптон Парк», на матч с «Фулхемом», — приводит The Athletic слова Фобера. — Мне поступил звонок от какого-то француза, он сказал: «Привет, я работаю с «Реалом», у нас есть к тебе предложение». Я сказал ему: «У меня нет времени на эту чушь, я готовлюсь к важному матчу». После этого я выключил телефон, мы провели матч, затем я вновь его включил. Увидел что-то около 30 СМС и 50 сообщений на голосовой почте и понял, что все серьезно. Набрал своему менеджеру, а он ответил, что нам предстоит встреча с представителями «Реала», что они уже прилетели и заселились в отеле в Хитроу. Это был последний день трансферного окна, мы поехали в отель и приступили к переговорам.

Я был счастлив, это же «Реал», понимаете? Когда я понял, что интерес «Королевского клуба» — не выдумка, то просто молился, чтобы переговоры прошли успешно. Как я понимаю, «Реал» изначально хотел взять Антонио Валенсию из «МЮ», а я был второй опцией, но в итоге туда перешел я. Когда сделка завершилась и я приехал на базу «Вест Хэма» забрать кое-что из вещей, мы с одноклубниками просто начали смеяться. Они говорили: «Жюльен, ты понимаешь, куда ты поедешь? Это же чертов «Реал Мадрид»!». Помню, как Марк Ноубл игнорировал меня, я спросил: «В чем дело?». Он сказал: «Ну я же не могу с тобой разговаривать, ты теперь игрок «Реала», ты выше меня по статусу». В общем, шуток надо мной было много.

Фобер выступал за «Реал» на правах аренды в сезоне-2008/2009, он перешел в «королевский клуб» зимой 2009 года. Француз провел за «сливочных» 2 матча.