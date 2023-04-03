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Сегодня, 10:45

Журналист Педрероль назвал возможную замену Анчелотти в «Реале»

Виктория Кравченко
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Журналист Хосеп Педрероль рассказал, кто, по его мнению, должен стать следующим тренером «Реала» в случае увольнения Карло Анчелотти.

«Есть ощущение, что, если Анчелотти уйдет, главным кандидатом ему на замену будет Арбелоа», — цитирует Педрероля Madrid Xtra.

40-летний Арбелоа является тренером молодежки «Реала».

Ранее сообщалось, что итальянец покинет сливочных, если они не завоюют ни одного трофея в текущем сезоне. В СМИ писали, что Почеттино — основной кандидат на пост главного тренера «Реала» на замену Анчелотти.

Карло Анчелотти
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Облак повторил рекорд Година по матчам за «Атлетико»
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 27 16 6 5 43-19 54
4
 Р. Сосьедад 27 14 6 7 35-26 48
5
 Бетис 27 13 6 8 34-27 45
6
 Вильярреал 27 13 5 9 34-24 44
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 27 9 8 10 34-37 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
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 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
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 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
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 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
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 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
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