Журналист Педрероль назвал возможную замену Анчелотти в «Реале»
Журналист Хосеп Педрероль рассказал, кто, по его мнению, должен стать следующим тренером «Реала» в случае увольнения Карло Анчелотти.
«Есть ощущение, что, если Анчелотти уйдет, главным кандидатом ему на замену будет Арбелоа», — цитирует Педрероля Madrid Xtra.
40-летний Арбелоа является тренером молодежки «Реала».
Ранее сообщалось, что итальянец покинет сливочных, если они не завоюют ни одного трофея в текущем сезоне. В СМИ писали, что Почеттино — основной кандидат на пост главного тренера «Реала» на замену Анчелотти.
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|
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Мальорка – Осасуна
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|1.04
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