Журналист AS - о Зидане: "Его возвращение - самое верное решение "Реала". Гораздо лучше, чем Моуринью"

Хосе Эспина, футбольный обозреватель испанского издания AS, поделился с корреспондентом "СЭ" своим мнением о возвращении Зинедина Зидана на пост главного тренера "Реала":

- Не знаю, чем все это закончится, но для меня очевидно, что решение вернуть Зидана - самое верное из всех возможных, - отметил Эспина. - "Реал" вошел в крутое пике: одно важнейшее поражение за другим, футболисты отдалились от Солари и не слишком поддерживали его в последнее время.

А Зидану, с его характером миротворца и олицетворением идеалов мадридского клуба, полностью доверяют все болельщики "Реала", ведь он выиграл три Кубка Лиги чемпионов, золото ла лиги и множество других наград. И все они счастливы, что он вернулся. Зидан - куда более подходящая в этот момент кандидатура, чем, к примеру, Жозе Моуринью. "Реал" сделал самый правильный выбор - посмотрим, к чему он приведет. (Егор БЫЧКОВ)