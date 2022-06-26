Жуль Кунде может перейти из «Севильи» в «Барселону»
Защитник «Севильи» Жуль Кунде хочет продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает RMC Sport.
По данным изданиях, в французе заинтересованы ряд клубов, однако футболист хочет перейти именно в каталонский клуб. Ради него он готов отказаться от более выгодных предложений.
В СМИ писали, что главный тренер «Барселоны» Хави лично заинтересован в переходе защитника и считает его кандидатуру одним из важнейших элементов для усиления линии обороны своего клуба.
Трансферная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро. Футболист выступает за «Севилью» с 2019 года.
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|Атлетико
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4
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9
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11
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12
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0
|0-0
|0
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20
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|13.08
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Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
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Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
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Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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