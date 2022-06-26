Жуль Кунде может перейти из «Севильи» в «Барселону»

Защитник «Севильи» Жуль Кунде хочет продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает RMC Sport.

По данным изданиях, в французе заинтересованы ряд клубов, однако футболист хочет перейти именно в каталонский клуб. Ради него он готов отказаться от более выгодных предложений.

В СМИ писали, что главный тренер «Барселоны» Хави лично заинтересован в переходе защитника и считает его кандидатуру одним из важнейших элементов для усиления линии обороны своего клуба.

Трансферная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро. Футболист выступает за «Севилью» с 2019 года.