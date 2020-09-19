Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что пока нападающий Луис Суарес остается игроком каталонского клуба.

— На данный момент он — игрок «Барселоны». У него есть контракт с клубом, — цитирует Бартомеу Marca. — Новые игроки? Прежде чем кого-то купить, надо с кем-то расстаться.

Ранее главный тренер каталонского клуба Роналд Куман заявил, что не рассчитывает на уругвайца.

Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока действует до лета 2021 года.