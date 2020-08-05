Жозе Моуринью: «У нас хорошие отношения с Касильясом, со временем они переросли в настоящую дружбу»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал решение экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса закончить карьеру. В период, когда португальский специалист возглавлял «Королевский клуб», Касильяс проиграл конкуренцию Диего Лопесу.

— Благодаря уму и зрелости Икера мы всегда уважали друг друга, — цитирует AS Моуринью. — Годы спустя уважение переросло в настоящую дружбу. Касильяс — замечательный вратарь и человек. Он вписал свое имя в историю «Реала», сборной Испании и мирового футбола. Именно с ним я выигрывал в ла лиге и устанавливал рекорды. В какой-то момент мне пришлось принять тяжелое решение, основанное на профессиональных качествах, а не на личных, и сделать выбор в пользу другого вратаря.

Весь мир знает, что, когда я пришел в команду, у нас была некоторая конфронтация. Не скажу, что дело в наших эго, но проблема в отношениях между капитаном и тренером «Реала» была. Мне нелегко было принять то решение, а Икеру — согласиться с ним. Но у нас хорошие отношение, не такие, как все думают.