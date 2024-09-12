Моуринью: «Анчелотти — прекрасный тренер, который научит Гюлера побеждать»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью считает, что турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер движется в правильном направлении.

«Чтобы играть за «Реал», крайне важно иметь определенный характер. Игроки должны чувствовать, что достаточно хороши для того, чтобы быть здесь. Арда Гюлер показывает, что у него сильный характер и сильные футбольные навыки. Анчелотти – прекрасный тренер, который научит его побеждать.

Игра за сборную Турции и участие в таких турнирах, как Евро-2024, тоже очень важны для того, чтобы он почувствовал вес большой страны на своих плечах. Он движется по направлению к прекрасному будущему», — приводит HT Spor слова Моуринью.

В этом сезоне 19-летний турок принял участие в 4 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.